Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler bugün 38. yaş gününü kutladı. Adanalı kebapçı Uğur Aydın ise kaptanın evine giderek sürpriz doğum günü hazırladı. Gökhan İnler'in evinin bahçesine mangal kuran Uğur Aydın, İnler ile birlikte boru kebap ve kaburga kebabı pişirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Gökhan İnler'e doğum gününde boru kebap sürprizi - Son Dakika

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