Gökhan İnler'e doğum gününde boru kebap sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Gökhan İnler'e doğum gününde boru kebap sürprizi

27.06.2022 21:51

Adanalı kebapçı Uğur Aydın, Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler'in evine giderek kaptanın doğum gününü boru kebabıyla kutladı.

Adanalı kebapçı Uğur Aydın, Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler'in evine giderek kaptanın doğum gününü boru kebabıyla kutladı. Doğum gününde mangalın başına geçen Gökhan İnler, boru kebap pişirdi.

Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler bugün 38. yaş gününü kutladı. Adanalı kebapçı Uğur Aydın ise kaptanın evine giderek sürpriz doğum günü hazırladı. Gökhan İnler'in evinin bahçesine mangal kuran Uğur Aydın, İnler ile birlikte boru kebap ve kaburga kebabı pişirdi.

İnler daha sonra doğum günü için hazırlanan 3 katlı pastayı kesip ailesiyle birlikte eğlendi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Aydilge, Doğum Gününü Esenyurt'ta Binlerce Kişiyle Kutladı Aydilge, Doğum Gününü Esenyurt'ta Binlerce Kişiyle Kutladı Son dakika haber! İş kazasında ağır yaralanmıştı... 43 günlük yaşam mücadelesini doğum gününde kaybetti Son dakika haber! İş kazasında ağır yaralanmıştı... 43 günlük yaşam mücadelesini doğum gününde kaybetti
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan İnler'e doğum gününde boru kebap sürprizi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
19:59 Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam yapılması için talimat verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 22:51:40. #1.13#
SON DAKİKA: Gökhan İnler'e doğum gününde boru kebap sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement