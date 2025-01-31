Gökhan İnler, İtalya'da Sportif Direktörlük Lisansı Aldı - Son Dakika
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Gökhan İnler, İtalya'da Sportif Direktörlük Lisansı Aldı

Gökhan İnler, İtalya\'da Sportif Direktörlük Lisansı Aldı

Süper Lig'den ayrıldıktan sonra Udinese'de göreve başlayan Gökhan İnler, İtalya Futbol Federasyonu tarafından verilen Sportif Direktörlük lisansını almayı başardı. İnler, futbol kariyerine de devam ederken gerekli kurs programlarını tamamladı.

31.01.2025 14:29  Güncelleme: 14:31
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Gökhan İnler, İtalya'da sportif direktörlük lisansına kavuştu

Doğukan DEMİRKIRDI, - SÜPER Lig'den ayrıldıktan sonra bu sezon başında Udinese'de göreve başlayan Gökhan İnler, eğitimini de tamamlayarak İtalya Futbol Federasyonu tarafından verilen 'Sportif Direktörlük' lisans sahibi olmayı hak etti. İsviçre, İtalya, İngiltere ve Türkiye'de parlak bir futbol kariyeri yaşadıktan sonra İtalya'ya dönen Gökhan İnler, aktif futbol yaşamını sona erdirip 2024-2025 sezonu başında İtalya'nın Udinese takımında göreve başlamıştı. İnler, bir yandan görevini yürütüp bir yandan kurs programlarına katıldı. Ünlü futbolcu İtalya ve dünya futbolunda son derece olan önemli olan Sportif Direktörlük lisansını almayı başardı. İnler'e Sportif Direktörlük belgesi İtalya Futbol Federasyonu'nda düzenlenen törenle bugün teslim edildi.

Kaynak: DHA

Gökhan İnler, Futbol, İtalya, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan İnler, İtalya'da Sportif Direktörlük Lisansı Aldı - Son Dakika

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