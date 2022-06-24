Gökhan Kocakaya ve Sadettin Boyraz, Gazi Koşusunda iddialı - Son Dakika
Üye Girişi

Gökhan Kocakaya ve Sadettin Boyraz, Gazi Koşusunda iddialı

24.06.2022 15:38
Gökhan Kocakaya ve Sadettin Boyraz, Gazi Koşusunda iddialı

Kocakaya: Her sene olduğu gibi kazanmak için çıkıyoruzBoyraz: Bu sene yüzde 100 kazanır diyebileceğimiz potansiyelde bir at göremiyorum"Şansımızı yüksek görüyorum"Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - 96'ncı Gazi Koşusunda Sigoş isimli safkan ile yarışacak olan Gökhan Kocakaya ile Maximus...

Kocakaya: Her sene olduğu gibi kazanmak için çıkıyoruz

Boyraz: Bu sene yüzde 100 kazanır diyebileceğimiz potansiyelde bir at göremiyorum

"Şansımızı yüksek görüyorum"Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - 96'ncı Gazi Koşusunda Sigoş isimli safkan ile yarışacak olan Gökhan Kocakaya ile Maximus Boy isimli safkana binecek olan Sadettin Boyraz, pazar günkü yarış öncesinde iddialı olduklarını belirterek, piste kazanmak için çıkacaklarını vurguladılar.96'ncı Gazi Koşusu, 26 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katılımıyla koşulacak. Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesinde Türkiye Jokey Kulübü (TJK), emekli olan ve şu anda at binmeye devam eden jokeyleri, kahvaltı organizasyonunda bir araya getirdi. Organizasyona Gazi Koşusunu 9 defa kazanma başarısı gösteren efsane jokey Mümin Çılgın'ın yanı sıra Süleyman Akdı ve Yaşar Atçı gibi birçok eski jokey katıldı. Organizasyonda yer alan ve Gazi Koşusunda at binecek olan jokeylerden Gökhan Kocakaya ve Sadettin Boyraz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 96'ncı Gazi Koşusuna Sigoş isimli safkanla katılacak olan Kocakaya, koşuyla ilgili genel bir değerlendirmede bulunarak, "Şu ana kadar çok fazla heyecanım olduğu söylenemezdi ama yarışı düşününce heyecanlanmaya başladım. Bu sene Gazi Koşusunda çok özel atlar koşacak. Kalabalık bir yarış olacak. Çok iyi jokeyler var. Gönlümüz, kalbimiz, bineceğimiz attan yana. İnşallah her şey lehimize gelişir ve benim için çok anlamlı olan kupayı almak nasip olur" diye konuştu."HER SENE OLDUĞU GİBİ KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"2009 yılında Miramis isimli safkanla kariyerinin ilk Gazi Koşusu zaferini elde eden tecrübeli jokey, bu sene şansın yanında olması temennisinde bulunarak, "Son 2 yılı 2'nciliklerle tamamladık. Çok yaklaşmıştık tekrardan Gazi Koşusu'nu kazanmaya. Her sene olduğu gibi kazanmak için çıkıyoruz. Bu sene de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Tek şey şans. O da umarım bizden yana olur" ifadelerini kullandı."BUNDAN SONRA BAŞARILAR ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"Son 3 yılın en çok yarış kazanan jokeyi olan Kocakaya, başarısının sırrını ise şu sözlerle açıkladı: "Son 3 yılın en başarılı jokeyiyim ama ben istikrar olarak hep bu seviyedeydim. Çok farklı bir şey yapmama gerek yoktu. Sadece geçmişte yaptığımız hataları, yapmamaya gayret gösterdik, çok çalıştık ve bu başarıyı elde ettik. Bundan sonra başarılar artarak devam edecektir. Umarım bundan sonra daha iyilerini yapmak nasip olur."SADETTİN BOYRAZ: BAYRAM ÇOCUKLARI GİBİ HEYECANLI OLUYORUZGazi Koşusunu daha önce 2000 yılında Caprice ve 2008 yılında Pan River isimli safkanlarla kazanma başarısı gösteren tecrübeli jokey Sadettin Boyraz da koşu öncesi heyecanlı olduğunu belirterek, "Gazi Koşusu, Türk atçılığının bir bayramı. Bu yüzden biz, bayram çocukları gibi heyecanlı oluyoruz. Ne kadar tecrübeli olsak da o koşuya doğru hazırlanırken o heyecanı ilk günkü gibi yaşıyoruz" diye konuştu. "BU SENE YÜZDE 100 KAZANIR DİYEBİLECEĞİMİZ POTANSİYELDE BİR AT GÖREMİYORUM"Gazi Koşusunda yer alacak olan atları değerlendiren tecrübeli jokey, yarışı 3'üncü kez kazanmak istediğini vurgulayarak, "Her jokey, katıldığı her yıl bu koşuyu kazanmak ister. Bu bize 2 sefer nasip oldu. Her bindiğinizde 'Neden 3'üncü kez olmasın?' diyorsunuz. 22 at koşacak. Bunların aralarında ön plana çıkan atlar mutlaka vardır. Sürpriz yapabilecek potansiyelde atlar da var. Geçmiş yıllarda bazı atlar ön plana çıkmıştı ama bu sene yüzde 100 kazanır diyebileceğimiz potansiyelde bir at göremiyorum. Hak edenin kazandığı, centilmence bir koşu olsun. İnşallah biz kazanırız" ifadelerini kullandı.

Sadettin Boyraz, Gazi Koşusunda bineceği Maximus Boy isimli safkanla, yarışı kazanma şansını yüksek gördüğünü belirterek sözlerini noktaladı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Kars'ta 'anne-oğul' cinayeti zanlısına ceza yağdı Son dakika haber | Kars'ta 'anne-oğul' cinayeti zanlısına ceza yağdı Karadeniz'in coşkulu sesi: Kazım Koyuncu Karadeniz'in coşkulu sesi: Kazım Koyuncu
Kaynak: DHA

Gazi Koşusu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Kocakaya ve Sadettin Boyraz, Gazi Koşusunda iddialı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:44:21. #1.12#
SON DAKİKA: Gökhan Kocakaya ve Sadettin Boyraz, Gazi Koşusunda iddialı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement