BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Çorum FK ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Gökhan Sazdağı Çorum FK'ya Transfer Oldu - Son Dakika
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