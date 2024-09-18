Gökler Beldesi\'nde Spor Altyapısına Yatırım Dönemi

Spor

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi, bölgedeki sportif altyapıyı güçlendirmek amacıyla çeşitli yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin'i ziyaret ederek spor yatırımlarının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Yapılacak yatırımlar arasında, sentetik futbol sahası, kapalı halı saha ve mevcut halı sahanın halısının yenilenmesi gibi projeler yer alıyor. Ayrıca, genç ofisi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde aktif olarak kullanılabilen tesisler de değerlendirildi.

Gençlik ve Spor Müdürü İl Bülent Küçük, projelerin yerinde değerlendirilmesi ve gerekli bilgi alışverişi için Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin ile görüştü. Başkan Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gökler Beldemizin sportif altyapısını güçlendirmek ve gençlerimize daha iyi imkanlar sunmak için önemli adımlar atıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen bu projeler, hem gençlerimizin spor yapma alışkanlıklarını artıracak hem de beldemizin spor kültürüne katkı sağlayacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA