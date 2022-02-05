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Göksel Gümüşdağ: "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi" - Son Dakika

Göksel Gümüşdağ: "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi"

05.02.2022 22:08

- Göksel Gümüşdağ: "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi" Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi" dedi.

- Göksel Gümüşdağ: "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Başta Emre Hoca olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Başakşehir'e yakışan bir mücadele gösterdiler. Geçen haftalarda 1-2 talihsiz mağlubiyetimiz oldu. Tüm takım arkadaşlarımızın, önemli mücadeleleri var. Futbolda her türlü netice olabiliyor. Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi. Artık Başakşehir her zaman zirveyi zorlayan, zirve yarışının içinde olan, Avrupa'yı zorlayan, şampiyon olmuş bir takım. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Başakşehir her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım"

Korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Gümüşdağ, "Bugün maçtan önce haberimiz oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendinin covid olduğunu duyduk. Allah'tan şifa diliyoruz. Bir an evvel inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Durumunun iyi olduğunu öğrendik. Başakşehir ailesi olarak bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Başakşehir her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım. Daha önümüzde çok sayıda maç var. 3 puanlı sistemde; 5, 10, 15 puan kapanabilecek farktır. Geçmişte biz 8 puandan şampiyonluğu verdik. Dolayısıyla, zirveyi, şampiyonluğu zorlayan, yarışın içinde olmak istiyoruz. Birincilik de ikincilik de hedeflerimizden birisi" ifadelerini kullandı.

Benfica'nın Portekizli futbolcusu Pizzi ve Trezeguet transferlerinin sorulması üzerine Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet, Mısır ile finale kaldı. Dolayısıyla o salı günü burada olur diye düşünüyorum. Benficalı oyuncuyla ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz" dedi.

Göksel Gümüşdağ: Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi
Göksel Gümüşdağ: Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi
Göksel Gümüşdağ: Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi

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Spor Toto Süper Lig, Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: 'Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi' - Son Dakika Spor


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