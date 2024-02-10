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- Göksel Gümüşdağ: "Dubois ile ilgili Galatasaray'la aramızda en ufak para konuşması olmadı"

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ:

"Eğer 2-1 olsaydı sonuç daha zor olurdu"

"Galatasaray ve Fenerbahçe diğer takımlardan kopmuş durumda"

İSTANBUL - RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Dubois ile ilgili Galatasaray'la aramızda en ufak para konuşması olmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Öncelikle hem Galatasaray hem Başakşehir'in yüksek performanslı, güzel bir mücadelesi oldu. İki takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ederim. Çarşamba günü yüksek tempoda, 120 dakikalık bir kupa maçı oynadık. Dolayısıyla yorgunluk da var ama gayet güzel bir mücadele oldu. Ben oyuncularımızı performansından dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Baktığınızda kupayla beraber 14 haftadır 2 mağlubiyetimiz var, biri Fenerbahçe'ye biri de Galatasaray'a. Galatasaray ve Fenerbahçe bütçe olarak da her anlamda da diğer takımlardan kopmuş durumda. Buna rağmen mücadelenin ben çok iyi geçtiğine inanıyorum. Bundan sonraki süreçte artık önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz" dedi.

"Dubois ile ilgili Galatasaray'la aramızda en ufak para konuşması olmadı"

Başkan Gümüşdağ, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Fransız futbolcu Leo Dubois'nın ikinci transfer tescil döneminde Galatasaray tarafından geri istendiği fakat kendilerinin 1 milyon Euro talep ettikleriyle ilgili çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, "Dubois, sezon başı planlamamızda transferin son dakikası, Galatasaray kontenjanı boşaltmaya çalışıyorken teklif geldi. Biz de Dubois iyi bir oyuncu olduğu için kendi oyuncumuzun sözleşmesini feshedip Dubois'yı kadromuza dahil ettik. Ben yine o zaman bizim as başkanımıza sezon sonuna kadar bizim planlamamızda olmalı eğer yarım sezonluk veriyorlarsa hiç böyle bir sözleşmeye girmeyelim demiştim. Sezon sonuna kadar kiralama yapabiliriz siz de planlamanızı ona göre yapabilirsiniz dediler. Biz de ona göre planlama yaptık. Şu ana kadar gerek Erden Timur gerekse Başkan Dursun Özbek ile yaptığımız konuşmalarda aramızda bir para konuşması olmadı, olamaz da. Oyuncu, Galatasaray'ın oyuncusu ama sezon sonuna kadar da bizim kiralık oyuncumuz. Biz planlamamızda böyle bir oyuncuyu veremeyiz diye söyledik, Dursun Bey de bunu çok doğal karşıladı. Aramızda en ufak bir para konuşması olmadı. Nereden çıkıyor, nasıl yazılıyor bilmiyorum" diye konuştu.

"Eğer 2-1 olsaydı sonuç daha zor olurdu"

Başakşehir'in müsabakanın 66. dakikasında attığı golün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesiyle alakalı da görüş belirten Gümüşdağ, "Başakşehir golleri erken yemeseydi bence daha zor bir maç olurdu. Goller erken geldi. Arkasından da tabii önde değil de daha gerilerde bir ofsayt oldu. Zannediyorum, ofsayta giren Deniz Türüç'tü. O karara istinaden 2-0'lık bir skorla gittik. Eğer 2-1 olsaydı zannediyorum ki sonuç daha zor olurdu" ifadelerini kullandı.

"Yayın ihalesi konusuyla ilgili çarşamba günü bir araya geleceğiz"

Trendyol Süper Lig'in yayın haklarıyla alakalı yapılacak ihaleye dair de bilgilendirmede bulunan Göksel Gümüşdağ, "Zannediyorum çarşamba günü ihale konusuyla ilgili bir araya geleceğiz. İhale komisyonunda Sayın Ali Koç, Sayın Dursun Özbek, ben varız. Federasyonla da birlikte bir genel değerlendirme yapacağız. Şu an zaten mevcut şartnameyi alan yayıncı kuruluşlar orada açıklanacaktır" şeklinde konuştu.