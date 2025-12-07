Kameralara yansıdı! Göksenin Köksal'dan efsanesi olduğu Galatasaray'a küfür - Son Dakika
Kameralara yansıdı! Göksenin Köksal'dan efsanesi olduğu Galatasaray'a küfür

07.12.2025 17:23
Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Bursaspor-Galatasaray maçında tansiyon yükseldi. Galatasaray'ın eski kaptanı Göksenin Köksal, yaşadığı gerginlik sonucu sarı-kırmızılı bench ve yöneticilere küfür etti. Yaşanan gerginlik sonucunda karşılaşma sonrası Galatasaray takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı.

Geride bıraktığımız gün Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Bursaspor- Galatasaray basketbol maçında sinirler gerildi.

GÖKSENİN KÖKSAL'DAN GALATASARAY'A KÜFÜR

Galatasaray'ın eski kaptanı olan ve adını efsaneler arasına yazdıran Bursasporlu oyuncu Göksenin Köksal'ın maç içerisinde söylediği sözler karşılaşmaya damga vurdu. Mücadelenin son dakikalarını önde götüren Bursaspor'da rakip takımla gerginlik yaşayan Göksenin Köksal'ın sarı-kırmızılı bench ve yöneticilere dönerek küfürlü söylemlerde bulunduğu görüntülere yansıdı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Milli oyuncunun kameralara yansıyan bu görüntüleri, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Göksenin Köksal'ın maç sonunda da üçlü çektirmesi, ''Galatasaray'ın evladı'' olarak anılan milli basketbolcuya tepkileri artırdı.

GERGİNLİK MAÇIN SONUNDA DA DEVAM ETTİ

Öte yandan mücadeledeki olayların ardından gerginlik salon dışına taşındı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Galatasaray takım otobüsünü taşlayarak can güvenliğini tehlikeye attı. Emniyet, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 306791So 306791So:
    efsanemize bak olsa olsa kestane olur bundan oe 36 9 Yanıtla
  • mesut mesut:
    malum camia işte ne olacak 20 20 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Galatasaray kulübü,böylesi çakal gibi nicelerini adam etti ama nankörlükten başka bir şey görmedi.Demek ki bu kulübün "ekmeğinin aşının tuzu yok" kimseye yaranamıyor. 23 9 Yanıtla
  • yasemini1 yasemini1:
    herkes aslına rucu edermiş ASLAN asla yatağını terk etmez 15 5 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    Bursa he lr branşta amator ligi hak ediyor 1 0 Yanıtla
