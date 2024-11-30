Gol olup yağdılar: Volkan Demirel\'e Samsun\'da şok

Behlül Çakar:

Hep aynısı oluyor, salıncakta sallananlar bütün enerjilerini GS maçında harcadıktan sonraki hafta mahvoluyorlar :))) Bunlar üst sıralardaydı teknik direktörlerini iyi giderken kovdular bunu getirdiler ve küme düşme hattına geldiler... Sahipleri malum takım akaryakıtortağı ve kongre üyeleri... ama ALLAH'ın adaleti var :)