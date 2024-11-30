Gol olup yağdılar: Volkan Demirel'e Samsun'da şok - Son Dakika
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Spor

Gol olup yağdılar: Volkan Demirel'e Samsun'da şok

Gol olup yağdılar: Volkan Demirel\'e Samsun\'da şok

Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, evinde Volkan Demirel'in takımı Bodrum FK'yi 4-0'lık skorla yendi. Samsunspor'un gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu attı.

30.11.2024 15:31
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor evinde Bodrum FK'yi 4-0 mağlup etti. Samsuns Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu kaydetti.

Gol olup yağdılar: Volkan Demirel'e Samsun'da şok

Bu galibiyetle Samsunspor, ligde iki maçın ardından galibiyet alarak puanını 29'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Bodrum FK ise son 6 maçta sadece 1 puan alabildi ve 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Bodrum FK haftayı BAY geçecek.

Volkan Demirel, Soner Aydoğdu, Samsunspor, Bodrum, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gol olup yağdılar: Volkan Demirel'e Samsun'da şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kuzey efe:
    Bütün konsantrasyonunu enerji Galatasaray maçı için harcadılar. Tek atımlık barutu vardı , onuda beceremedi . O yüzden ağladı maç sonuz. Şimdi 4 yemiş. Afiyet BAL oldsun. Çünkü sen BAL çok seversin. 84 3 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Hep aynısı oluyor, salıncakta sallananlar bütün enerjilerini GS maçında harcadıktan sonraki hafta mahvoluyorlar :))) Bunlar üst sıralardaydı teknik direktörlerini iyi giderken kovdular bunu getirdiler ve küme düşme hattına geldiler... Sahipleri malum takım akaryakıtortağı ve kongre üyeleri... ama ALLAH'ın adaleti var :) 54 1 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    Şimdi de ağla volkan fenere alt yapılık yapma işine odaklan başarı gelir Ali Koç a göz kırpıyorsun anca 38 1 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    volkan dem. kameralar karsısında diceği şeyler,,,,samsun 14 kişiyle oynadı hekemlerle beraber ?????? 33 1 Yanıtla
  • Savas Ustun:
    Yapı var yapı:))) 23 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    bundan hoca olursa boyle olur tabi rezalet yaa 15 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Vasıfsız ne başarısı var ancak tatil yap Bodrum'da 9 1 Yanıtla
  • Şahin Yoğurtcu:
    Volkan senin biraz daha pişmen lazım 0 0 Yanıtla
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