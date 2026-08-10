Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından... - Son Dakika
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Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...

Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...
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Golün ardından saha kenarına koşan bir futbolcu, reklam panolarının üzerinden atlarken arka taraftaki boşluğu fark etmeyerek aşağı düştü. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.

Bir futbol karşılaşmasında golün ardından beklenmedik bir olay yaşandı. Fileleri havalandıran futbolcu, gol sevincini sürdürmek için hızla saha kenarına yöneldi. Reklam panolarına kadar koşan oyuncu, panoların üzerinden atlayarak arka bölüme geçmek istedi.

REKLAM PANOLARININ ARKASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Futbolcu, reklam panolarının arkasında boşluk bulunduğunu fark etmeyince atladığı anda aşağı düştü. Oyuncunun reklam panolarını geçtikten hemen sonra gözden kaybolduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Gol sevincinin ardından yaşanan beklenmedik olay, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

İşte o anlardan kareler:

Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...
Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...
Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...
Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yhy3517@gmail.com [email protected]:
    Hiç haber takip etmiyorsunuz yıllar öncesinin haberi bu sizi takip edenler sizden daha iyi evrensel haberleri takip ediyor 4 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    evet haklin hatirladikca yayinliyorlar. 2 0 Yanıtla
  • BaŞaR BaŞaR:
    Dünün haberi bu olay. Hiçte evrensel değilmişsiniz 0 0 Yanıtla
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