Gölbaşı, bilardoda 2023'teki uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gölbaşı, bilardoda 2023'teki uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak

01.07.2022 22:34

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin, 2023 yılında gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin, 2023 yılında gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Ercan, yazılı açıklamasında, 2023'te düzenlenecek birçok uluslararası organizasyonun Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Gölbaşı'ndaki tesisin çok beğenildiğini vurgulayan Ercan, "Gelen olumlu yorumların ardında ciddi bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Yaptığımız görüşmeler sonucunda 2023 yılı itibariyle Dünya Kupası, Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası, Dünya Oyunları, Dünya Bilardo Şampiyonası, Dünya Kadınlar Bilardo Şampiyonası ve Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası'nın Ankara'daki tesisimizde düzenlenmesi kararı alınmış ve uluslararası takvime girmiştir.

Önümüzdeki sene itibariyle tüm bu şampiyonalara ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyadan ülkemize gelecek ve yarışacak sporculara şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de dünya sporcularını Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nde ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu organizasyonlar sayesinde hem Gölbaşı'mız tanıtılıyor hem de binlerce sporcu ve seyirci ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. Gölbaşı'mızı artık dünya tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi, 2023 yılında Dünya Kupası (6-12 Şubat), Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası (16-19 Şubat), Dünya Oyunları (20-23 Temmuz), Dünya Bilardo Şampiyonası-Ferdi Erkekler (6-10 Eylül), Dünya Kadınlar Bilardo Şampiyonası (12-14 Eylül) ve Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası'na (15-17 Eylül) ev sahipliği yapacak.

YORUMLAR
500
Gölbaşı, bilardoda 2023'teki uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak Gölbaşı, bilardoda 2023'teki uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak Antalyasporlu yüzücüler dünya ile yarışıyor Antalyasporlu yüzücüler dünya ile yarışıyor
Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölbaşı, bilardoda 2023'teki uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:36 Bu hafta altın, döviz ve borsa değer kaybetti
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 22:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Gölbaşı, bilardoda 2023'teki uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement