Golbol 1. Lig'de ilk devre müsabakaları Ordu'da yapılacak

Golbol branşında erkekler ve kadınlarda 1. Lig'in ilk devre maçları, 21-27 Şubat'ta Ordu'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlarda ve erkeklerde 10'ar takımın ilk devre müsabakalarına, Ordu'da çıkacağı belirtildi.
Kadınlar 1. Lig'de maçların Atatürk Spor Salonu'nda, Erkekler 1. Lig'de ise Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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