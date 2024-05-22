Golbol Kadın Milli Takımı, KMÜ'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Spor

Golbol Kadın Milli Takımı, KMÜ'de öğrencilerle buluştu

Golbol Kadın Milli Takımı, KMÜ\'de öğrencilerle buluştu

Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne (KMÜ) konuk oldu.

22.05.2024 16:56
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Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne (KMÜ) konuk oldu. Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşan sporcular, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Baykan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök'ün açış konuşmasıyla devam etti. Golbol Kadın Milli Takımı'nın başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırdığını ifade eden Prof. Dr. Lök, iki kez olimpiyat şampiyonu olan aralarında iki KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisinin olduğu milli takımdan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya beklediklerini belirtti.

Daha sonra kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye katılan herkese teşekkür etti. Çalışmalarını Karaman'da sürdüren Kadın Golbol Milli Takımı ile çeşitli vesilelerle bir araya geldiklerini belirten Gavgalı, uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılarla büyük mutluluk yaşadıklarını kaydetti. Rektör Gavgalı, bu sporun daha fazla tanıtılması ve hak ettiği yere getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mustafa Kara'nın moderatörlüğünde Kadın Golbol Milli Takımı Teknik Direktörü Gültekin Karasu ve milli takım oyuncuları Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan ile söyleşiye geçildi.

Karasu: "26 ayda 3 büyük organizasyonda şampiyon olduk"

2024 Paris Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Karaman'da sürdürdüklerini anlatan Teknik Direktör Gültekin Karasu, bu sporun İkinci Dünya Savaşı'nda görme yetilerini kaybeden askerlerin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla ortaya çıktığını belirtti. Göz maskesi takılarak sessizlikte oynanan golbolün uyarlanmış bir spor olmadığını belirten Karasu, "Bugüne kadar çok büyük başarılar elde ettik. Takım sporlarında dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Türkiye'nin ilk ve tek takımıyız. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını 26 ayda elde ettik. Şimdi hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da altın madalyaya ulaşmaktır" dedi.

Söyleşide golbol sporuna nasıl başladıklarını anlatan sporcular ise "Bizler kendimizi Atatürk'ün kızları olarak adlandırıyoruz. Biz bu sporu hislerimizle oynuyoruz. Kadınların gücünü ve istedikleri zaman her şeyi başarabileceklerini en iyi şekilde gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve belge takdimlerinin ardından Taha Akgül Spor Salonu'nda Golbol Kadın Milli Takımı ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Baykan ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök'ten oluşan takım arasında gösteri maçı yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan maçın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Milli Takım, Karaman, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Golbol Kadın Milli Takımı, KMÜ'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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