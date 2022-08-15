Rahvan at yarışları nefes kesti - Son Dakika
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Rahvan at yarışları nefes kesti

15.08.2022 10:49
Rahvan at yarışları nefes kesti

Gölcük Belediyesi Geleneksel At Yarışları 18. Gölcük Koşusu büyük heyecana sahne oldu.

Gölcük Belediyesi Geleneksel At Yarışları 18. Gölcük Koşusu büyük heyecana sahne oldu.

18. Gölcük Koşusu, Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapıldı. Büyük heyecan ve çekişme yaşanan yarışlarda, Gölcük Belediyesi'nin adına yarışan atlar Taze Beşli Taylar'da 2., Baş Atlar'da da 3. geldi.

Ev sahipliğini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in yaptığı yarışlarda seyirciler arasında MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Gölcük Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar yer aldı. Yarış öncesinde Yeşil Bursa Atlı Okçuluk Kulübü üyelerinin at üstünde hedefe ok atma, mızrak, kılıçla karpuz kesme ve akrobasi gösterisi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteri ekibinin sergilediği akrobatik hareketler, seyircilerden büyük alkış aldı.

"Rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz"

Yarışlarda dereceye giren at sahiplerini ve binicileri tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu güzel yaz gününde, yarışları izlemeye gelen herkese, Türkiye'nin dört bir yanından ilçemize gelerek yarışlara katılan at sahiplerine, tribünleri yarışlar boyunca tamamen dolduran kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de; ata sporumuz olan rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Gölcük Belediyesi, Hisarcık, Gölcük, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahvan at yarışları nefes kesti - Son Dakika

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