Gölcük Belediyespor Pehlivanları Yağlı Güreşlerde Başarılar Kazandı

Gölcük Belediyespor pehlivanları, katıldıkları Samsun, İstanbul ve Balıkesir'de katıldıkları ayrı güreş organizasyonunda üç 1.'lik, altı 2.'lik ve üç 3.'lük kazandı.

Gölcük Belediyespor pehlivanları, katıldıkları yağlı güreşlerde kazandıkları derecelerle başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Gölcük Belediyespor pehlivanları son olarak 25. Geleneksel Samsun Sakarlı Hıdırellez Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri, İstanbul Etnospor Festivali Yağlı Güreşleri ve Balıkesir Balya Belediyesi 4. Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılarak kol bağladılar. Er meydanında zorlu mücadelelerde ter döken pehlivanlar üç 1.'lik, altı 2.'lik ve üç 3.'lük kazanarak Gölcük'ü başarı ile temsil ettiler. 25. Geleneksel Samsun Sakarlı Hıdırellez Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde kol bağlayan Gölcük Belediyesporlu Başpehlivan Yıldıray Akın final yararak 2. oldu. Başaltında ise Yunus Emre Akman 1. Hüseyin Soğukoğlu ise 2. oldu.

25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Etnospor Festivali Yağlı Güreşlerinde er meydanına çıkan Gölcük Belediyespor güreşçilerinden Minik 1'de Hamza Buğra Doruk 1., Teşvik 1'de Yunus Emre Demir 1., Tozkoparan'da Yiğit Uzuner 2., Deste Büyük'te Yasir Çavuş 2. oldu.

Balıkesir Balya Belediyesi 4.Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ise Deste Büyük'te Yasir Çavuş 3., Tozkoparan'da Yiğit Uzuner 3.,Deste Orta'da Burak Serinkan 2., Ayak'ta Muhammet Özer 2., Deste Küçük'te Salih Efe Öğül 3. oldu. - KOCAELİ