Gölcük Belediyespor Tekvando Branşında Kuşak Atlama Töreni - Son Dakika
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Gölcük Belediyespor Tekvando Branşında Kuşak Atlama Töreni

Gölcük Belediyespor Tekvando Branşında Kuşak Atlama Töreni

Gölcük Belediyespor bünyesindeki tekvando branşında bulunan 420 sporcu, kuşak atlama töreninde yeni kemerlerini takdim edildi.

20.05.2024 11:47  Güncelleme: 11:49
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Gölcük Belediyespor bünyesindeki tekvando branşında bulunan 420 sporcu kuşak atlama sevinci yaşadı.

17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen tekvando kuşak atlama töreninde sporcular tarafından yapılan gösteriler salonu dolduran ailelerinden yoğun alkış aldı. Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gösterilerin ardından kuşak atlayan sporculara yeni kemerlerini takdim etti. Yeni kuşaklarını alarak bir üst kemere geçiş yapan sporcular, yeni kemerlerinin mutluluğunu Başkan Sezer ile paylaştı. Kemerlerini havaya atarak törende büyük sevinç yaşayan sporcular, Başkan Sezer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyespor bünyesindeki 420 sporcumuzun bir üst kuşağa geçtikleri tekvando kuşak sınavını aileleri ile birlikte izledik. Vücut gelişimi yanında, gençlerimizin özgüvenlerini de arttıran spora çocuklarını yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Zabit Pustu Hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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