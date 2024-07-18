Gölcük Belediyespor Yeni Başkanını Seçti - Son Dakika
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Gölcük Belediyespor Yeni Başkanını Seçti

Gölcük Belediyespor Yeni Başkanını Seçti

Gölcük Belediyespor, gerçekleştirdiği olağan kongresinde İbrahim Uzuner'i başkanlığa seçerek, yeni yönetimi belirledi. Yeni yönetimde 17 branşta faaliyet gösterecek.

18.07.2024 09:54  Güncelleme: 09:55
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Gölcük Belediyespor, gerçekleştirdiği olağan kongresinde İbrahim Uzuner'i başkanlığa seçerek, yeni yönetimi belirledi.

Gölcük Belediyespor, düzenlenen olağan genel kurul ile yeni başkan ve yönetimini seçti. Gerçekleşen genel kurul sonrasında, Gölcük Belediyespor Başkanı İbrahim Uzuner oldu. Uzuner'in yönetiminde şu isimler yer aldı; "Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Genel Sekreter Aykut Balta, Sayman olarak ise Öner Akdoğan görev yapacak. Yeni yönetimde Osman Eski, Enes Özgüler ve Serkan Sıdal da asil üye olarak yer aldı.

Kurulduğu günden itibaren yetiştirdiği başarılı sporcular ile ilçeye çok sayıda derece kazandıran Gölcük Belediyespor yeni yönetim ile 17 branşta faaliyet gösterecek. Toplam 5675 lisanslı sporcu bulunan Gölcük Belediyespor; satranç, güreş, judo, Taekwondo, bedensel engelliler, okçuluk, basketbol, karate, yüzme, bilardo, voleybol, hokey, izcilik, halk oyunları ve geleneksel güreş dallarında sporcu yetiştirmeye devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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