Gölcük Belediyesporlu Pehlivanlar Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Uğurlandı - Son Dakika
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Spor

Gölcük Belediyesporlu Pehlivanlar Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Uğurlandı

Gölcük Belediyesporlu Pehlivanlar Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'ne Uğurlandı

Gölcük Belediyesporlu pehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye hareket etti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sporculara başarılar diledi.

03.07.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
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Bu yıl 663'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarışacak Gölcük Belediyesporlu pehlivanları Edirne'ye uğurlandı.

Gölcük Belediyespor Yağlı Güreş Takımı sporcularından oluşan kafile, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye hareket etti. Belediye önünde toplan kafiledeki 21 pehlivana başarı dileyerek uğurlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Başpehlivanımız Yıldıray Akın başta olmak üzere; tüm yağlı güreş takımımıza ve teknik heyetimize, Edirne Tarihi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üstün başarılar diliyorum. Allah derman versin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gölcük Belediyesporlu Pehlivanlar Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Uğurlandı - Son Dakika
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