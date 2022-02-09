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Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu - Son Dakika

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu

09.02.2022 23:31
Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu

Karabük'te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu.

Karabük'te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Kadınlar Voleybol Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü rakibi Karşıyaka İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek şampiyon oldu. Müsabakayı Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, AK Parti il Başkanı İsmail Altınöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bülent Ersöz izledi.

Dereceye giren sporcu ve antrenörlerine madalya ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

3 gün süren organizasyona Kocaeli, İstanbul, Muğla ve İzmir'den toplam 5 takım katıldı. - KARABÜK

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu
Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu
Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu
Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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