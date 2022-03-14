Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika
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Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı

14.03.2022 10:56
Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi finalinde İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi finalinde İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Çok sayıda şampiyonluk kazanan Gölcük temsilcileri, son olarak Mersin Stadı'nda oynanan İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi finalinde şampiyonluğa ulaştı. İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi final maçında İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, rakibini 4-1 yenerek şampiyon oldu. Gölcük ekibi, elde ettiği şampiyonluk ile Brezilya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Mete Kılıç 3 gol attı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından organize edilen İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonluk maçında Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü; karşılaşmanın 20. dakikasında Mete Kılıç'ın gölüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Gölcük temsilcisi, ikinci yarınının 68 ve 76. dakikalarında Mete Kılıç, 86. dakikada ise Murat Bek'in attığı gollerle skoru 4-0'a taşıdı. İstanbul Çekmeköy Belediyesi'nin 90.dakikada Zindan Altın'la 90.dakikada bulduğu golle maç 4-1 sona erdi.

Geçen yıl da şampiyonluk kupasını kaldıran Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, 4-1 kazandığı maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Maçın ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şampiyon olan takımı görüntülü arayarak tebrik etti. Maçı canlı olarak izleyen Başkan Sezer, "Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımını 4-1 yenen takımımız Türkiye Şampiyonu oldu. Başta futbolcularımız, teknik heyet, dernek başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Brezilya'daki Dünya Şampiyonası'nda da üstün başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı
Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı
Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı
Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika


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