Futbol camiasının en ünlü simalarından Erman Toroğlu'nun sosyal medyaya düşen görüntüleri gündemi salladı. Aracını bekleyen Toroğlu, kendisiyle konuşmak isteyen futbolseveri geri çevirmek istemez ancak o sırada kamera kaydı açılınca olanlar olur.
Beşiktaş taraftarı olduğu tahmin edilen futbolsever, Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'la ilgili yorum yapmasını ister. Ancak konuşmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu, saatin uygun olmadığını belirterek kendisini geri çevirir.
Erman Toroğlu, sosyal medyaya düşen bu görüntüler ve taraftarla yaşadığı diyalog hakkında bir açıklama yapmadı. Ünlü yorumcunun bu görüntülere vereceği tepki merak ediliyor.
Son Dakika › Spor › Görenler şaşırıp kaldı! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor