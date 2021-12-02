Üye Girişi
Görenler şaşırıp kaldı! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Görenler şaşırıp kaldı! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu

02.12.2021 14:05

Sosyal medyada bir futbolsever, Erman Toroğlu ile yaşadığı diyaloğun videosunu paylaştı. Konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu'nun zor anları sosyal medyada gündem oldu.

Futbol camiasının en ünlü simalarından Erman Toroğlu'nun sosyal medyaya düşen görüntüleri gündemi salladı. Aracını bekleyen Toroğlu, kendisiyle konuşmak isteyen futbolseveri geri çevirmek istemez ancak o sırada kamera kaydı açılınca olanlar olur.

Onu hiç böyle görmediniz! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyayı salladı

GERİ ÇEVİRDİ

Beşiktaş taraftarı olduğu tahmin edilen futbolsever, Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'la ilgili yorum yapmasını ister. Ancak konuşmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu, saatin uygun olmadığını belirterek kendisini geri çevirir.

AÇIKLAMA YAPMADI

Erman Toroğlu, sosyal medyaya düşen bu görüntüler ve taraftarla yaşadığı diyalog hakkında bir açıklama yapmadı. Ünlü yorumcunun bu görüntülere vereceği tepki merak ediliyor.

Görenler şaşırıp kaldı! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu

Erman Toroğlu, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görenler şaşırıp kaldı! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çift maaş alan bakan oldu 14:00 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çift maaş alan bakan oldu Isparta'da kan donduran olay! Yaraladığı eski kayınbiraderini 13:57 Isparta'da kan donduran olay! Yaraladığı eski kayınbiraderini "can çekişmesin" diye başından vurmuş Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu 13:40 Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı 11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:00 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çift maaş alan bakan oldu
13:58 Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili gündem olan iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı
13:57 Isparta'da kan donduran olay! Yaraladığı eski kayınbiraderini "can çekişmesin" diye başından vurmuş
13:43 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı
13:39 Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu
13:33 Elektronik sigara kullanan erkekler dikkat! Cinsel hayatınız tehlike altında!
13:17 Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor?
13:11 2003'te asgari ücretle 25, şimdi sadece 7 altın alınabiliyor
13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!
13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!
Cinsellik için günün hangi saati daha doğru? Uzman terapist önerdi! Cinsellik için günün hangi saati daha doğru? Uzman terapist önerdi!         
14:04
Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili gündem olan iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili gündem olan iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı         
13:59
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!         
13:02
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
Türk bilim insanlarını heyecanlandıran keşif! Kazıdan 1600 yıllık anahtar çıktı, şimdi kutu aranıyor Türk bilim insanlarını heyecanlandıran keşif! Kazıdan 1600 yıllık anahtar çıktı, şimdi kutu aranıyor         
12:04
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 14:10:15. #1.12#
SON DAKİKA: Görenler şaşırıp kaldı! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement