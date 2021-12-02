Görenler şaşırıp kaldı! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu

Futbol camiasının en ünlü simalarından Erman Toroğlu'nun sosyal medyaya düşen görüntüleri gündemi salladı. Aracını bekleyen Toroğlu, kendisiyle konuşmak isteyen futbolseveri geri çevirmek istemez ancak o sırada kamera kaydı açılınca olanlar olur.

GERİ ÇEVİRDİ

Beşiktaş taraftarı olduğu tahmin edilen futbolsever, Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'la ilgili yorum yapmasını ister. Ancak konuşmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu, saatin uygun olmadığını belirterek kendisini geri çevirir.

AÇIKLAMA YAPMADI

Erman Toroğlu, sosyal medyaya düşen bu görüntüler ve taraftarla yaşadığı diyalog hakkında bir açıklama yapmadı. Ünlü yorumcunun bu görüntülere vereceği tepki merak ediliyor.