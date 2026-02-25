Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç\'un 2021\'de verdiği röportaja bakın

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un 2021 yılında yaptığı bir açıklama sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
Kerim Rahmi Koç'un geçmişte verdiği bir röportajda, "Dedemle golf oynamayı ve Beşiktaş maçlarına gitmeyi seviyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
Genç isim, son olarak Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında 90+5'te attığı golün ardından yaşadığı coşkulu sevinçle gündeme gelmişti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar eski sözleri hatırlatırken, konu kısa sürede tartışma yarattı.
