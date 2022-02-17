Görme engelli çift, kurdukları spor kulübüyle görme engellilerin umudu oldu

Şanlıurfa'da görme engelli Osman ve Havva Keskin çifti, kurdukları spor kulübüyle görme engellileri sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Derneğin başkanı Osman Keskin (40) AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Havva Keskin ile 10 yıl önce evlendiğini ve 3 çocuğuyla mutlu bir yaşam sürdürdüklerini söyledi.

Eşi ve görme engelli arkadaşlarıyla sürekli istişarelerde bulunduklarını ve görme engelli bir kulüp kurma fikrinin ortaya çıktığını belirten Keskin, kentte daha önce görme engellilere yönelik eksikliğini hissettikleri kulübü 2019 yılında kurmaya karar verdiklerini aktardı.

Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği'ni kurduklarını ve faaliyete başladıklarını anlatan Keskin, şöyle konuştu:

"Kulübümüzde 30 lisanslı sporcumuz var. Satranç, atletizm, yüzme, halter turnuvalarına katıldık, son olarak geçtiğimiz hafta Aydın'da düzenlenen gençler judo turnuvasında 3 altın, 1 gümüş madalya almayı başardık. İnşallah bu madalyalar başarılarımızın başlangıcı olur. Amacımız görme engellileri topluma kazandırmak. Görme engelli sporcularımızın spor yaparak hem sağlıklı olmalarını hem sosyal aktivitelere katılmalarını hem de milli takımlara seçilmelerini sağlamak. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan yeni bir kulüp olmamıza rağmen 30 sporcuya ulaştık ve 5 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attık. Tüm gençleri spor yapmaya kulübümüze bekliyoruz."

Havva Keskin: "Görme engellilerin de aktif olmalarını istiyoruz"

Havva Keskin ise eşiyle beraber kulübün kuruluşunda rol aldığını, her konuda eşine yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.

Görme engelli bireylerin zamanlarını sürekli evlerinde geçirmemesi için böyle bir kulüp kurmak istediklerini dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Görme engelli kardeşlerimizin de diğer engelliler gibi aktif olmalarını istiyoruz. Son olarak Aydın'da yapılan turnuvada 4 sporcumuz yüzümüzü güldürdü. Yetkililer bize daha fazla yardımda bulunursa görme engelli arkadaşlarımız için yeni kurslar açarak, etkinlikler düzenleyerek onların daha iyi yerlere gelmelerini istiyoruz. Şanlıurfa'da görme engelliler adına ilk defa böyle bir spor kulübü kuruldu. Çalışmalarımızı Eyyübiye Belediyesine ait bir salonda yapıyoruz. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyoruz. Kulübü kurarken bizden bir başarı beklenmiyordu. Ama çok şükür görme engellilerin de artık önü açıldı."

Karatoprak: "Amacım milli takıma seçilmek"

Sporculardan Mehmet Furkan Karatoprak (17) yaklaşık 2 ay önce kulüple tanışarak judo yapmaya başladığını söyledi.

Aydın'da düzenlenen turnuvada gençlerde altın madalya kazandığını anlatan Karatoprak, "2 ay gibi kısa bir süre çalışıp katıldığım ilk turnuvada altın madalya almak benim için gurur verici bir olay. İnşallah judo dışında yüzme kursuna da katılacağım. Bundan sonraki hedefim 2 aylık bir çalışmayla altın madalya kazanabildiysem inşallah daha çok çalışarak milli takıma seçilip kentimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.