Görme Engelli Enes'in Yüzme İle Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
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Spor

Görme Engelli Enes'in Yüzme İle Şampiyonluk Hedefi

Görme Engelli Enes\'in Yüzme İle Şampiyonluk Hedefi

26 yaşındaki Enes Emin Şener, doğuştan görme engelli ancak yüzme ile milli sporcu olmayı hedefliyor.

24.12.2024 13:10
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Bolu'da doğuştan yüzde 72 görme engelli olan 26 yaşındaki Enes Emin Şener, yüzmeyle birlikte hayata tutundu. Şener'in tek hedefi milli sporcu olup, Avrupa şampiyonu olmak.

Bolu'da 26 yaşındaki görme engelli Enes Emin Şener, hayata yüzmeyle tutunuyor. Doğuştan görme engelli olan Şener, 16 yaşında yüzme ile tanıştı. Annesinin desteği ile haftada 2 gün yüzme antrenmanı yapmaya başlayan Enes Emin Şener, yüzde 72 görme engeliyle 2016 yılında Alanya'da düzenlenen liseler arası yüzme yarışına katıldı. Burada istediği başarıyı sağlayamayan Şener, 10 yıldır aksatmadan yaptığı antrenmanlarla haftada bin metreye kadar yüzebiliyor. Bir ayda toplamda 5 bin metreye kadar yüzebilen Şener'in tek hedefi milli sporcu olarak, Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bolu'ya yaptırılan Olimpik Yüzme Havuzu'nda Şener'in antrenmanları devam ediyor. Ayrıca eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Şener, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İlahiyat Fakültesi bölümünden mezun olarak Diyanet İşler Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapıyor.

"Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"

Hedefinin milli sporcu olmak olduğunu dile getiren Enes Emin Şener, "Yüzde 72 oranında görme engelim var. Liseyi imam hatip lisesinde okudum. Üniversiteyi de BAİBÜ İlahiyat Fakültesinden mezun olarak tamamladım. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapmaktayım. Yüzmeyle 2014 yılında tanıştım. Görme engellilerin katılımıyla ilgili bir proje vardı ve o proje sayesinde yüzmeye başlamış oldum. Haftada iki gün antrenman yapıyorum ve en fazla bin metre yüzebiliyorum. 2016 yılında Alanya'da düzenlenen yarışlara katıldım. Hedeflerim arasında önce serbest stilde hızlanıp sırtüstü stilde daha iyi bir seviyeye gelmek, daha fazla sürede il yarışlarına katılmak, ardından da bölgesel yarışmalara katılarak gençlik kategorilerinde başarı elde etmek var. İnşallah milli sporcu olurum ve nasip olursa bir kez de Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesisleri haftada iki gün kullanıyorum. Bu imkanı bizlere sunduğu için Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme Engelli Enes'in Yüzme İle Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

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