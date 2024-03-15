Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, dünya şampiyonasında başarı hedefliyor

Adana'da gerçekleştirilen kampın ardından kadro seçimini tamamlayan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, ilk başarısını gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında almayı hedefliyor.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun girişimiyle 2023'te kurulan milli takım, kadrosunu oluşturmak için yaptığı kampları Erzurum'un ardından Adana'daki Çukurova Futbol Sahası'nda sürdürdü.
Takımın antrenörü Can Kasapgil yönetiminde sahaya çıkan farklı görme derecelerinden 14 sporcu, performanslarını sergiledi.
Kadın futbolcular, kadroya girebilmek için "zilli topun" peşinde omuz omuza mücadele etti.
Zorlu kampta, teknik heyetin değerlendirmesinin ardından milli formayı temsil edecek 8 oyuncu ve 2 kaleci belirlendi.
Kasapgil: "Milli takımın hedefi şampiyonluktan başka bir şey olamaz"
Takımın oluşumu konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Can Kasapgil, görme engelli kadın futbolunun dünyada yeni bir branş olduğunu söyledi.
Türkiye'nin, bu branşta Avrupa'da takım oluşturan 4 ülkenin arasında yer aldığını dile getiren Kasapgil, seçmeleri tamamlayıp kadroyu kurduklarını anlattı.
Kasapgil, 2025'te düzenlenmesi planlanan IBSA Görme Engelli Kadınlar Dünya Şampiyonası'na hazırlanacaklarını ifade ederek, "Milli takım bir şampiyonaya katılıyorsa hedefi şampiyonluktan başka bir şey olamaz. Bizim de hedefimiz ve isteğimiz, Türkiye'ye dünya şampiyonluğuyla dönmek. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.
Federasyon ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Kasapgil, "Henüz çok yeni bir milli takımız, güzel enerjimiz var. Yetkililer bize destek veriyor. Böyle güzel bir enerji yakalamışken dünya şampiyonu olmamamız için bir engel görmüyorum. İnşallah o kupayı buraya getireceğiz." dedi.
Kasapgil, şampiyona öncesi hazırlık kamplarının devam edeceğini sözlerine ekledi.
Futbolcu Gülşah Aktürk: "Sahaya çıktığımda özgür hissediyorum"
Doğuştan görme engelli 28 yaşındaki futbolcu Gülşah Aktürk, spora golbol ile başladığını söyledi.
Gülşah, çocukluğundan itibaren futbola ilgi duyduğunu belirterek, "Çocukluk hayalim olması sebebiyle futbol sahasına çıktığımda özgür hissediyorum. Görme engelli futbolda temas ve mücadele çok fazla. Zorluğu var ama bir o kadar da eğlenceli. 2025'teki şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kürsüde yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gamze Çakal da takım arkadaşı gibi sporla golbol oynayarak tanıştığını dile getirerek, "Görme Engelli Milli Futbol Takımı yıllarca başarı kazandı. Hep 'Kadınlarda neden yok' diye düşünürken buna el attık. Umarım başarıyla da sonuçlandıracağız." dedi.
Güliz Çakar da beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı golbol ve judonun ardından futbola adım attığını belirterek, şunları kaydetti:
"Çocukken topa poşet sarıp kardeşlerimle futbol oynardım. Alnımdaki izlerin hepsinin sebebi futboldur. Milli futbol takım kurulmuşken burada yer almam gerektiğini düşündüm. Genç ve dinç bir takımız. Dünya şampiyonasında zirvede yer almak istiyoruz."
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