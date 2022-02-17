Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın kampı sürüyor

Mersin'de kampa giren Görme Engelli Milli Futbol Takımı, İtalya'da haziran ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat'ta kentte ikinci kez kampa giren ay-yıldızlı ekip, Mersin'in Toroslar ilçesindeki sentetik futbol sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Niyazi Metin'in yönetimindeki milliler, İtalya'da haziranda yapılması planlanan Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, milli sporcuları ziyaret ederek şampiyona için başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızlı ekibin kampı 19 Şubat'ta sona erecek.