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Görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar, milli formayla şampiyonalara katılmak istiyor - Son Dakika

Görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar, milli formayla şampiyonalara katılmak istiyor

07.01.2022 13:39

Yaman Rüzgar Kızılet'in ısınma çalışması yapması Yaman Rüzgar Kızılet'in yüzmek için hazırlık yapması Kızılet'in yüzmesi Yaman Rüzgar Kızılet ile röportaj Yaman Rüzgar'ın babası Halit Kızlet ile röportaj Kızılet'in antrenörü Çiğdem Demir ile röportaj Kızılet'in antrenörü Mehmet Karyağdı...

Yaman Rüzgar Kızılet'in ısınma çalışması yapması

Yaman Rüzgar Kızılet'in yüzmek için hazırlık yapması

Kızılet'in yüzmesi

Yaman Rüzgar Kızılet ile röportaj

Yaman Rüzgar'ın babası Halit Kızlet ile röportaj

Kızılet'in antrenörü Çiğdem Demir ile röportaj

Kızılet'in antrenörü Mehmet Karyağdı ile röportaj

Kızılet'in kazandığı madalyalar Görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar, milli formayla şampiyonalara katılmak istiyor

Yaman Rüzgar Kızılet: "6 branşta Türkiye rekoru kırdım. Hedefim, hayalim 7 kez olimpiyat şampiyonu olmak ve ülkeme hizmet etmek"

Antrenör Çiğdem Demir: "Yaman Rüzgar yüzümüzü kara çıkarmadı, başarılarından dolayı mutlu ve gururluyuz"

İLHAMİ ERKILIÇ - Geçen yıl katıldığı görme engelliler yüzme şampiyonasında 6 kategoride rekor kırarak Türkiye şampiyonu olan Yaman Rüzgar Kızılet, ay-yıldızlı formayla şampiyonalara katılmak istiyor.

Erzurum'da yaşayan ve Adıyamanlı ailenin tek çocuğu olan 7. sınıf öğrencisi, doğuştan görme engelli 13 yaşındaki Yaman Rüzgar, yaklaşık 4 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün olimpik yüzme havuzunda kurslara katıldı.

Burada antrenör Çiğdem Demir tarafından eğitime alınan ve sporcu seçmelerinde hızı ve kabiliyeti dikkati çeken Yaman Rüzgar, daha sonra antrenör Mehmet Karyağdı ile çalışmalarını sürdürerek 2021 yılında yüzmede paralimpik sporcular kategorisine dahil edildi.

Yaman Rüzgar, geçen yıl İstanbul'da 25-26 Ağustos tarihlerinde katıldığı Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metrede serbest, kelebek, sırtüstü, kurbağalama ile 100 metrede sırtüstü ve kurbağalama kategorilerinde rekor kırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Bu başarısından dolayı milli takım aday kadrosuna seçilmeyi bekleyen ve Karyağdı ile çalışmalarını disiplinli şekilde sürdüren yüzücü, ay-yıldızlı formayı giyerek Avrupa ve dünya şampiyonluğu için ülkesini temsil etmeyi hedefliyor.

Yaman Rüzgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgi duyduğu yüzmeye 9 yaşında başladığını söyledi.

Doğuştan görme engelinin spor yapmaya engel olmadığını anlatan Yaman Rüzgar, "Spor beni motive ediyor, kimse eve tıkanıp kalmasın, toplum içine çıkınca hayat daha güzel olacak. 6 kategoride Türkiye rekoru kırdım. Hedefim, hayalim 7 kez olimpiyat şampiyonu olmak ve ülkeme hizmet etmek. Allah izin verirse bunları başaracağım." dedi.

Milli sporcu olacağı için heyecan duyduğunu aktaran Yaman Rüzgar, "Evde kalmak yerine sporla hayata tutunmayı ve topluma çıkmayı deneyebiliriz. İçe kapanık olunca sorunlar olabiliyor ama bunların hepsini sporlar aşabiliriz. Herkese spor yapmayı tavsiye ederim." diye konuştu.

"Yetenekli, hızlı ve akıllı bir çocuk"

Antrenör Çiğdem Demir de Yaman Rüzgar Kızılet'in başarısının devamını dileyerek, "Yaman Rüzgar yüzümüzü kara çıkarmadı, başarılarından dolayı mutlu ve gururluyuz. Yaman Rüzgar yüzmede engel olmadığını fark etti, ona özel numaralı gözlük yaptırdık. Yaman Rüzgar yetenekli, hızlı ve verdiğini alan akıllı bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Antrenör Mehmet Karyağdı ise sporcusuyla yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını anlatarak, "Hedefimiz kendi rekorlarını kırması. Bundan sonraki yarışlarda barajları geçerse Avrupa, dünya ve olimpiyatları hedefliyoruz. Bu yıl mayıs ayında Türkiye şampiyonası olacak, ilk önceliğimiz Yaman Rüzgar'ı milli takıma alıp Türk sporuna hizmet emesini sağlamak. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Sömestir tatilinde daha sıkı çalışıp çift antrenman yapacağız." şeklinde konuştu.

"Eğer bir başarı kazanacaksa sadece beni değil, 84 milyonu gururlandıracak"

Yaman Rüzgar'ın babası Halit Kızılet ise 30 haftalık erken doğumla 890 gram olarak dünyaya gelen oğlunun gözlerinde doğuştan sorun olduğunu dile getirdi.

Çocuklarının görme engelli olduğunu 3 yaşındayken öğrendiklerini anlatan Kızılet, şunları kaydetti:

"Yaz kursunda Yaman Rüzgar'ı hocaları çok beğeniyordu. 2021'de göz muayeneleri yaptırdık, iki gözünde yüzde 89 görme kaybı mevcuttu. Yaman Rüzgar 13 yaşına girdi, artık büyüklerle yarışacak ve inşallah orada derece alırsa mili takıma seçilecek. Avrupa ve dünya şampiyonu olmasını istiyoruz. Sürekli Yaman Rüzgar'a 84 milyonun üzerinde emeğinin olduğunu söylüyorum. Eğer bir başarı kazanacaksa sadece beni değil, 84 milyonu gururlandıracak."

Görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar, milli formayla şampiyonalara katılmak istiyor
Görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar, milli formayla şampiyonalara katılmak istiyor
Görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar, milli formayla şampiyonalara katılmak istiyor

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Görme Engelli, Türkiye, Yüzme, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar, milli formayla şampiyonalara katılmak istiyor - Son Dakika Spor


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