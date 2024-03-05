Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kadrosu Açıklandı

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kadrosu Açıklandı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, B1 Futbol Milli Takımı kadrosunu açıkladı. Seçme kampı Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başantrenör Niyazi Metin yönetimindeki kamp sonrasında milli takım kadrosuna 14 sporcu davet edildi.

05.03.2024 10:55  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı kadrosu açıklandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre B1 Futbol Mili Takım seçme kampı, Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde düzenlendi.

Başantrenör Niyazi Metin yönetimindeki seçme kampının ardından milli takım kadrosuna şu sporcular davet edildi:

Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır, İslam Kaya, Emre Aslan, Recep Aydeniz, Celal Çoban, Emrah Öcal, Hasan Şatay, Semih Deniz, Muhammed Ali Öktem, Oğuzhan Yokuş, Ertuğrul Demirel, Ramazan Kunduz, Hasan Ünsal.

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Futbol, Adana, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:59 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Müfredat sadeleştiriliyor, yeni müfredat 1., 5. ve 9. sınıflarda gelecek eğitim döneminde uygulanacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Müfredat sadeleştiriliyor, yeni müfredat 1., 5. ve 9. sınıflarda gelecek eğitim döneminde uygulanacak
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:11:15. #1.11#
SON DAKİKA: Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement