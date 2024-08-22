Görme Engelliler Futsal B2/B3 2. Lig Şampiyonları Vali Çiftçi'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Görme Engelliler Futsal B2/B3 2. Lig Şampiyonları Vali Çiftçi'yi Ziyaret Etti

Görme Engelliler Futsal B2/B3 2. Lig Şampiyonları Vali Çiftçi\'yi Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Görme Engelliler Futsal B2/B3 2. Lig müsabakalarında birinci lige yükselen sporcuları kabul etti. Vali Çiftçi, sporcuları tebrik etti.

22.08.2024 09:45
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Türkiye Görme Engelliler Futsal B2/B3 2. Lig müsabakaları sonucu birinci lige yükselen sporcular Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Futsal B2/B3 2. Lig müsabakalarında 22 takım arasında ikinci olarak birinci lige yükselme başarısı gösteren sporcuları kabul etti. Görme Engelliler Federasyonu As Başkanı Alper Tanyeli ve Palandöken Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Canan Şimşek'in önderliğinde gerçekleşen ziyarette Vali Çiftçi; birinci lige yükselme başarısı gösteren sporcuları tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Görme Engelliler Futsal B2/B3 2. Lig Şampiyonları Vali Çiftçi'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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