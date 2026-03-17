Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez sahadaki performansının dışında sanata ilham olmasıyla gündeme geldi. Kirigami tekniğiyle hazırlanan özel çalışma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

VİDEO VİRAL OLDU

Bir sanatçının kağıt kesme sanatı olan kirigami ile Arda Güler'i tasvir ettiği video kısa sürede viral hale geldi. Detaylı işçilik ve ortaya çıkan görüntü izleyenleri etkiledi.

"HELAL OLSUN" YORUMLARI YAĞDI

Videoyu izleyen kullanıcılar, sanatçının emeğini ve yeteneğini övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Sosyal medyada birçok kişi çalışmaya "helal olsun" yorumları yaparak büyük beğeni gösterdi.

SANAT VE FUTBOL BULUŞTU

Ortaya çıkan eser, Arda Güler'in sadece futbol sahasında değil, sanat dünyasında da ilham kaynağı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.