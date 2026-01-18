Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Fenerbahçe'ye veda etmesinin ardından Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan ancak İtalya'da aradığını bulamayan Edin Dzeko için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sky'da yer alan habere göre, Almanya Bundesliga II'de lider durumda bulunan Schalke 04, Edin Dzeko ile ilgileniyor. Alman ekibinin, Dzeko ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Fiorentina'dan ayrılmak isteyen Dzeko, transferin olumlu sonuçlanması halinde yıllar sonra Almanya'ya geri dönecek. Daha önce Almanya'da Wolfsburg forması giyen yıldız isim, anlaşma sağlanması durumunda 15 yıl aradan sonra Almanya'da ter dökecek.
Fiorentina forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta sahaya çıkan Boşnak isim, rakip kalelere 2 gol attı.
