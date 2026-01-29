Fenerbahçe'den Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak isteyen Juventus, yıldız isimden olumlu sonuç alamaması sonrası rotasını sarı-lacivertlilerin bir diğer yıldızına çevirdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan devi, Jhon Duran için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı. İki takımın, 22 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe, Jhon Duran'ı sezon başında Suudi ekibi Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yıldız ismin, yeniden Avrupa'ya dönerek 5 büyük ligden birinde oynamak istediği iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Jhon Duran, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
