Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında

29.01.2026 18:35
Haber Videosu

Youssef En-Nesyri transferinde olumlu sonuç elde edemeyen Juventus, Fenerbahçe'nin bir diğer golcüsü Jhon Duran için harekete geçerek resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak isteyen Juventus, yıldız isimden olumlu sonuç alamaması sonrası rotasını sarı-lacivertlilerin bir diğer yıldızına çevirdi.

JUVENTUS, DURAN İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan devi, Jhon Duran için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı. İki takımın, 22 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

5 BÜYÜK LİGDE FORMA GİYMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Jhon Duran'ı sezon başında Suudi ekibi Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yıldız ismin, yeniden Avrupa'ya dönerek 5 büyük ligden birinde oynamak istediği iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Jhon Duran, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

