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Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak - Son Dakika
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Spor

Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak

Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.

01.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:35
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İspanyol devi Real Madrid La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Getafe ile kozlarını paylaşacak.

ARDA FORMA GİYECEK Mİ?

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyla aylarca sahalardan uzak kalan Arda Güler, iyileşmesine rağmen İspanyol devinde hala istediği süreyi alamıyor.

ANCELOTTİ'YE TEPKİLER GİDEREK ARTIYOR

Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda'yı kadroya almasına rağmen yedek kulübesinde bekletmesi ve oyuna almaması alsa bile çok az süre vermesi ise futbolseverlerden büyük eleştiri alıyor. İtalyan antrenör, Arda'ya bu akşam beklenen süreyi vermemesi halinde ise linç edilmeye devam edecek.

Gözler üzerinde Ancelotti! Bu akşam Arda'ya formayı vermezse ortalık daha da karışacak
Gözler üzerinde Ancelotti! Arda\'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İmat Mustafa ELBABA: Arda oynamazsa kesin Ancelotti'yi kovarlar. Milletimiz bunu bekliyor. Tek dert Arda'nın oynaması. Bu artık milli bir meseledir, ve de savaş sebebi sayılmalıdır. 3 2 Yanıtla
  • Nok Ta: Bu haberi kim yapmışsa hayal ürünü. Arda Dünyanın en büyük takımında oynuyor. Bu sezon hiç sürede almayabilir. Kim ne diyebilir. Takımın tamamı yıldızlardan oluşuyor. 1 0 Yanıtla

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Son Dakika Spor Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak - Son Dakika
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