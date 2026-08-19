Gözlükaya Denizli İdman Yurdu'ndan Ayrıldı
Denizli İdman Yurdu'nun teknik sorumcusu Mustafa Gözlükaya, fikir ayrılıkları nedeniyle kulüpten ayrıldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Denizli İdman Yurdu'nda geçtiğimiz günlerde sözleşme yenileyen teknik sorumlu Mustafa Gözlükaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklama ile fikir ayrılıkları sebebiyle kulüpten ayrıldığını duyurdu. Sezon hazırlıklarına başlayan Denizli ekibinde Okan Kayhan'la birlikte 8 Ağustos'ta yeniden anlaşılan Gözlükaya kulübe veda etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Gözlükaya Denizli İdman Yurdu'ndan Ayrıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?