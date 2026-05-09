Göztepe 1-0 Önde

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ kanattan Jeferson'un ön direğe yaptığı ortada Antunes'in dokunuşunda, top savunmadan Abena'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada sol kanattan Juan'ın pasında ceza sahası içinde Antunes'in şutunda kaleci Burak topu kurtardı.
24. dakikada sağ kanattan Jeferson'un arka direğe doğru ortasında Cherni'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
33. dakikada sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Liss kurtardı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Kürşathan Akın, Azad İlhan
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Alexis Antunes, Jeferson, Juan
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Uğur Kaan Yıldız, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Guilherme Luiz, Yusuf Ali Şirin
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Myenty Abena, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Drissa Camara, Victor Gidado, Kevin Rodrigues, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Mohamed Bayo
Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Ali Mevran Ablak, Karamba Gassama, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın
Teknik Direktör: Mirel Radoi
Gol: Myenty Abena (dk. 4 k.k.) (Göztepe)
Sarı kart: Mohamed Bayo (Gaziantep FK) - İZMİR
