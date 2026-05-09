Göztepe 1-0 Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe 1-0 Önde

Göztepe 1-0 Önde
09.05.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Gaziantep FK'ya karşı 33. hafta maçında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan Jeferson'un ön direğe yaptığı ortada Antunes'in dokunuşunda, top savunmadan Abena'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada sol kanattan Juan'ın pasında ceza sahası içinde Antunes'in şutunda kaleci Burak topu kurtardı.

24. dakikada sağ kanattan Jeferson'un arka direğe doğru ortasında Cherni'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Liss kurtardı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Kürşathan Akın, Azad İlhan

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Alexis Antunes, Jeferson, Juan

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Uğur Kaan Yıldız, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Guilherme Luiz, Yusuf Ali Şirin

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Myenty Abena, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Drissa Camara, Victor Gidado, Kevin Rodrigues, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Mohamed Bayo

Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Ali Mevran Ablak, Karamba Gassama, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Gol: Myenty Abena (dk. 4 k.k.) (Göztepe)

Sarı kart: Mohamed Bayo (Gaziantep FK) - İZMİR

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe 1-0 Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı

22:00
Aslan’dan müthiş geri dönüş Süper Lig’de şampiyon Galatasaray
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
21:46
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:49
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest konseri Gaziantep’te büyük gerginliğe neden oldu
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 22:05:50. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe 1-0 Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.