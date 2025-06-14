Göztepe 100. Yılını Coşkuyla Kutladı

Göztepe Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü binlerce taraftarın katılımıyla kutlandı.

Kulüp tarafından Konak ilçesindeki Güzelyalı Sahili'nde düzenlenen kutlama etkinliğine, taraftarlar saat 19.25'de gelmeye başladı.

Burada gerçekleştirilen müzik ve ışık şovlarıyla eğlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 22.00'de aynı anda meşalelerini yaktı. Taraftarların sahil boyunca yaktığı meşaleler geceyi aydınlatırken, denizdeki teknelerden de havai fişek gösterisi yapıldı.

Taraftarlar marşlar ve şarkılar söyleyerek kulüplerinin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da kutlamaya katıldı.