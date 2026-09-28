Göztepe, 12 Ekim'deki Eyüpspor maçı hazırlığını çift antrenmanla sürdürdü - Son Dakika
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Göztepe, 12 Ekim'deki Eyüpspor maçı hazırlığını çift antrenmanla sürdürdü

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Göztepe, 12 Ekim\'deki Eyüpspor maçı hazırlığını çift antrenmanla sürdürdü
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Göztepe, Süper Lig'in 7. haftasında 12 Ekim Pazartesi Eyüpspor'a deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah kuvvet ve dayanıklılık çalışan sarı-kırmızılılar, akşam Stoilov yönetiminde taktiksel oyunla günü tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 12 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirin futbolcular, daha sonra sahada pas ve şut çalışmaları yaptı.

Akşam teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanında ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, günü taktiksel oyunla bitirdi.

İzmir temsilcisi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA
EyüpsporSporSon Dakika

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