Göztepe 2-0 Sivasspor: İlk Yarının Özeti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Nazım'ın taç atışında ceza sahası sağ tarafında önce Juan, ardından Solet'in kafa vuruşunda top arka direğe açıldı. Romulo savunmanın arasından kafa topuna yükselerek topu sol direk dibinden ağlara gönderdi: 1-0.

10. dakikada Göztepe'de sağ tarafta topla buluşan Tijanic, Solet'e pasını verdi. Solet, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve sol ayağı ile yaptığı vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen top direk dibinden ağlara gitti. 2-0.

27. dakikada Sivasspor'da sağ kanatta Murat topu kontrol etti ve ceza sahası yayı sağ tarafına pasını aktardı. Rodrigues'in üzerinden atladığı topu tamamlayan Moutoussamy'nin vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

31. dakikada Sivasspor'da rakip yarı alanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pritchard'ın doğrudan kaleye vuruşunda kaleci Lis son anda topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Sivasspor'da sağ kanatta Rodrigues ile Pritchard verkaç yaparak rakiplerinden sıyrıldılar. Son olarak ceza sahası sağında top ile buluşan Rodrigues, Helton'dan sıyrılamadı ve top kaleci Lis'te kaldı.

Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, İsmail Köybaşı, Nazım Sangare, Djalma Silva, Anthony Junior Dennis, David Tijanic, Isaac Solet Bomawoko, Juan, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Koray Günter, Lasse Nielsen, Ogün Bayrak, Victor Hugo Gomes Silva, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İzzet Malak, Doğan Erdoğan, Datro Fofana

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Samba Camara, Uros Radakovic, Noah Sonko Sundberg, Charilaos Charisis, Samuel Moutoussamy, Garry Rodrigues, Keita Balde, Fode Koita (Alex Pritchard dk. 25)

Yedekler: Djordje Nikolic, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Jan Bieganski, Turaç Böke, Azizbek Turgunboev, Queensy Menig, Mehmet Talha Şeker

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Romulo (dk. 6) Isaac Solet (dk. 10) (Göztepe) - İZMİR