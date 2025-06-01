Göztepe 2024-2025'te 59 Gol Attı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 59 golle tamamlayan Göztepe, en golcü sezonlarından birini yaşadı.

Ligi Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Göztepe, fileleri 59 kez havalandırırken kalesinde 50 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte 20 Göztepeli futbolcu gol sevinci yaşarken, 2 rakip oyuncu da kendi filelerini havalandırdı. Göztepeli futbolcuların attığı 57 golün 40'ı ayakla, 11'i kafa vuruşuyla gelirken 6 gol de penaltı atışından geldi. Başakşehir FK'den Lucas Lima ile Samsunspor'dan Zeki Yavru Göztepe adına kendi kalesine gol atan isimler oldu.

Süper Lig'de en golcü sezonlarından biri

Süper Lig'de 31. sezonunu geriden bırakan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 1,64 gol ortalaması yakaladı. 1959'da 14 maçta attığı 23 golle aynı ortalamayı yakalayan İzmir temsilcisi, en golcü sezonunu 30 maçta 52 gole ulaştığı 1962-1963'te 1,73 ortalama ile elde etmişti.

Göztepe, 2020-2021'de 40 müsabakada yine 59 gole ulaşmıştı.

En golcüsü Romulo

Attığı 13 golle en golcü isim konumundaki Romulo Cardoso, takımının en etkili ismi oldu.

Romulo'yu 7 golle Juan, 5 golle David Tijanic, dörder golle Kubilay Kanatsızkuş ile Novatus Miroshi, 3 golle Ahmed Ildız, ikişer golle David Fofana, Isaac Solet, İsmail Köybaşı, Koray Günter, Kuryu Matsuki, Taha Altıkardeş, Victor Hugo ve birer golle Djalma Silva, Doğan Erdoğan, Emersonn da Silva, Furkan Bayır, Heliton Dos Santos, Lasse Nielsen ile Malcom Bokele izledi.

Göztepe'nin Süper Lig performansları

Süper Lig geçmişindeki başarılı sayılabilecek sezonlarından birisini geride bırakan Göztepe'nin sezonlara göre gösterdiği performanslar şöyle:

Sezon O G B M A Y P Sıra 1959 14 5 5 4 23 21 15 4 1959-1960 38 9 14 15 35 41 32 14 1960-1961 38 12 10 16 40 53 34 13 1961-1962 38 12 17 9 46 42 41 7 1962-1963 30 15 4 11 52 36 19 7 1963-1964 34 14 12 8 39 31 40 5 1964-1965 30 11 9 10 31 33 31 4 1965-1966 30 12 8 10 33 27 32 5 1966-1967 32 14 10 8 47 31 38 4 1967-1968 32 13 9 10 46 34 35 4 1968-1969 30 9 12 9 30 26 30 7 1969-1970 30 12 11 7 33 29 35 5 1970-1971 30 14 9 7 38 21 37 3 1971-1972 30 10 9 11 32 32 29 9 1972-1973 30 11 8 11 33 31 30 8 1973-1974 30 8 10 12 24 28 26 13 1974-1975 30 4 17 9 23 37 25 14 1975-1976 30 7 12 11 31 32 26 14 1976-1977 30 8 9 13 21 31 25 15 1978-1979 30 9 10 11 30 41 28 10 1979-1980 30 8 11 11 27 33 27 14 1981-1982 32 4 8 20 17 53 16 16 1999-2000 34 7 5 22 26 54 26 17 2001-2002 34 12 9 13 38 56 45 7 2002-2003 34 5 11 18 32 57 26 17 2017-2018 34 13 10 11 49 50 49 6 2018-2019 34 11 5 18 37 42 38 15 2019-2020 34 11 9 14 44 49 42 11 2020-2021 40 13 12 15 59 59 51 10 2021-2022 38 7 7 24 40 77 28 19 2024-2025 36 13 11 12 59 50 50 8

Kaynak: AA