İsmail Köybaşı, Göztepe'de - Son Dakika
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İsmail Köybaşı, Göztepe'de

16.08.2022 22:33
İsmail Köybaşı, Göztepe'de

Göztepe, 33 yaşındaki sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, 33 yaşındaki sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen İsmail Köybaşı'yı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, İsmail Köybaşı'ya "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

İsmail Köybaşı, Gaziantepspor altyapısında başladığı kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Ç. Rizespor ve Trabzonspor takımlarının formasını giydi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İsmail Köybaşı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Köybaşı, Göztepe'de - Son Dakika

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