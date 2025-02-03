Göztepe, 456 Gün Sonra Yenildi - Son Dakika
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Göztepe, 456 Gün Sonra Yenildi

Göztepe, 456 Gün Sonra Yenildi

Göztepe, Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak iç sahada 456 gün sonra ilk yenilgisini aldı.

03.02.2025 11:50
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde oynadığı Corendon Alanyaspor karşılaşmasını kaybeden Göztepe, 456 gün sonra iç sahada yenilgi yüzü gördü.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'a 1-0 yenilerek bir serinin sonunu getirmiş oldu. Hem bu sezon taraftarının önünde ilk mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar hem de 456 gün sonra iç sahada oynadığı bir lig maçında yenilgi gördü. Gürsel Aksel'deki son mağlubiyetini Kokovic yönetiminde 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde (4 Kasım 2023) Kocaelispor'a karşı alan Göztepe, o günden sonra ev sahipliğindeki 21 lig maçında mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı ve 17 galibiyet, 4 beraberliğe imza attı.

Üst üste iki mağlubiyet

Trendyol Süper Lig'de sezona etkili bir giriş yapan Göztepe, ligdeki son iki maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor'a kaybederek Avrupa potasıyla arasındaki puan farkını açtı. 34 puanla haftayı 5. basamakta tamamlayan sarı-kırmızılıların, 4. sıradaki Eyüpspor'la arasındaki fark da 5'e çıktı. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, gelecek hafta oynanacak Ege derbisinde Bodrum FK'yı yenerek ligde yeni sayfa açmayı planlıyor.

Romulo, Koray ve Juan sakatlık yaşadı

Alanyaspor maçını kaybederek büyük bir üzüntü yaşayan Göztepe'nin, aynı zamanda üç önemli oyuncusunu da sakatlık yaşadı. Savunma oyuncusu Koray Günter dakikalar 24'ü gösterirken, yerini Ogün Bayrak'a bıraktı. Romulo ise ilk devrede arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemedi ve Emersonn oyunda dahil oldu. Golcü oyuncu Juan ise son dakikalarda sorun yaşamasına rağmen karşılaşmayı tamamladı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da yaşanan bu sakatlıklarla alakalı açıklamalarda bulunarak, "İlk yarıda Koray'ın bir sakatlığı oldu. İkinci yarıda tam sahaya çıkmadan önce Romulo arka adalesinde bir ağrısı olduğunu söyledi ve bu yüzden biz bir değişiklik yaptık. Ama bence son 10 günde aslında baktığım zaman Romulo'nun biraz sakatlığı biraz da aklında mental anlamda olduğunu düşünüyorum ve benim bunu çözmem gerekiyor. Aynı şekilde bunun dışında da Juan'ın son dakikalarda yaşadığı bir sakatlık vardı sahada. Bugün bizim adımıza bir şanssızlıktı ama son gün herkes Romulo'dan bahsediyor. Herkes onunla ilgili bir şeyler diyor. O yüzden onun bunlardan biraz etkilendiğini düşünüyorum. Bunu çözmemiz gerekiyor ama arka adalesinde bir sıkıntı yaşadı. O yüzden biz bu değişikliği yaptık" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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