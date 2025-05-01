Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İzmir kulübünün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-kırmızılılar, pas ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Göztepe, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Adana Demirspor'un konuğu olacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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