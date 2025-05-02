Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
İzmir kulübünün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun çalışması yapan takım, savunma ve hücum varyasyonlarıyla idmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Adana Demirspor'un konuğu olacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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