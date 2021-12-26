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Göztepe-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

Göztepe-Adana Demirspor maçının ardından

26.12.2021 18:47

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Bu atmosferde aldığımız beraberliği agresif ve iyi oynayan bir rakibe karşı iyi olarak değerlendirmek lazım." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Bu atmosferde aldığımız beraberliği agresif ve iyi oynayan bir rakibe karşı iyi olarak değerlendirmek lazım." dedi.

Montella, karşılaşmadan sonra katıldığı basın toplantısında, güzel bir ortamda iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

Öne geçtikten sonra skoru artırma şansı da bulduklarını kaydeden Montella, "Galibiyetin tadını alacakken talihsiz bir golle maç berabere bitti. Bu atmosferde aldığımız beraberliği agresif ve iyi oynayan bir rakibe karşı iyi olarak değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.

Montella, gösterdikleri performansa göre sıralamadaki yerlerini hak ettiklerini belirterek, "Bu yolda devam etmek, bireysel olarak futbolcuları geliştirmek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Zor süreçte olsak da takımım umut verici bir görünüm veriyor." dedi.

El Maestro, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, müsabakada iki sıra dışı gol yaşandığını ve geri kalan kısmın tamamen kendi üstünlükleriyle geçtiğini söyledi.

Baskılı bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden El Maestro, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün oyunu daha çok domine eden taraf olduk. Rakibimizin ortaya koyduğu oyundan dolayı ilk yarıda bu baskıyı tam anlamıyla gösterememiş olabiliriz. Sonrasında iyi işler yaptık, özellikle ikinci yarıda iyi top tuttuk, iyi bir oyun ortaya koyduk. Üçüncü bölgede daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Bu bildiğimiz bir şey. Özellikle hücumda, son paslarda daha etkili olmamız gerekiyor. Zor bir süreçte olsak da takımım umut verici bir görünüm veriyor."

El Maestro, lige verilen arada çeşitli değerlendirmeler yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir ikinci yarı oynayacağız. Bir kulüpte en önemli olan şey sonuçlardır. Sonucu da etkileyen birçok faktör vardır. Hepimiz bu kulübün parçasıyız, hepimiz bu kulübün savaşçısıyız. Ben de bu kulübün bir çalışanı ve savaşçısıyım ama tek başıma da değilim. Bu konuyla ilgili karar verecek mecralarımız da var. Bu mecralarda verilecek kararlar doğrultusunda elimizdeki takım budur, bu takımla başarılı olacağız derlerse, ben bunu da yapacağıma inanıyorum ve bunu gerçekleştireceğiz. Ama ilave katkı olacak arkadaşlarımız olursa, onlar da bizim başarımız için ter dökecek. Bu anlamda ben bu kararları verecek tek kişi değilim. Yönetimimizle beraber bununla ilgili kararlar alacağız."

Göztepe-Adana Demirspor maçının ardından
Göztepe-Adana Demirspor maçının ardından
Göztepe-Adana Demirspor maçının ardından
Göztepe-Adana Demirspor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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