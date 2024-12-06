Göztepe, Adana Demirspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Adana Demirspor'u Ağırlıyor

Göztepe, Adana Demirspor ile 15. hafta maçında karşılaşacak; Bjk kulübü önemli detayları paylaştı.

06.12.2024 09:47
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Adana Demirspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Geçen hafta konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 4-1 yenilen Göztepe, haftaya 21 puanla 6. sırada girdi. İç sahada henüz yenilgisi olmayan sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Göztepe'nin rakibi Adana Demirspor, henüz galibiyet alamadığı ligde 2 puanla son sırada yer alıyor.

Sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in forma giyemeyeceği Göztepe'de Ahmed Ildız'ın sakatlığı sürüyor.

Adana Demispor'la Süper Lig'de 19. randevu

Süper Lig'de Adana Demirspor'la 18 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 23 gol gördü.

Göztepe, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 7-0 yenilerek lig tarihinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA

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