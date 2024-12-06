Göztepe, Adana Demirspor'u Ağırlıyor

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SÜPER Lig'de üst üste Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanlarına çıkan Göztepe yarın 15'inci hafta maçında evinde sonuncu Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takımda sol diz çapraz bağlarından ameliyat olup sezonu kapatan orta saha Isaac Solet, golcü Kubilay Kanatsızkuş ve orta saha oyuncusu Ahmed Ildız müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Doğan Erdoğan ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 1'inci kategori 2 bin 500, 2'nci kategori 2 bin, 3'üncü kategori bin, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 350 TL olarak belirlendi. Bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan Göztepe, sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı. İki takım en son 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanırken, Göztepe ikinci yarıdaki mücadelede rakibine Adana'da 7-0 kaybetmişti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, geçen hafta Başakşehir karşısında alınan 4-1'lik yenilgiyi telafi edeceklerini, kazanıp üst sıralarda yer alacaklarını söyledi.