Göztepe, Alanyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

18.03.2022 19:09
Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

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Kaynak: AA

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