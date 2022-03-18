Göztepe, Alanyaspor maçına hazır - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.
Kaynak: AA
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