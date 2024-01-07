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Göztepe, Ali Dere ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Göztepe, Ali Dere ile yollarını ayırdı

Göztepe, 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 3'üncü sırada tamamlayan takımın sol beki Ali Dere ile yollarını ayırdı. Dere'nin, 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sarıyer'le prensipte anlaşma sağladığı belirtildi.

Göztepe, Ali Dere ile yollarını ayırdı
07.01.2024 - 12:05,
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1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. İlk olarak Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist'le sözleşme imzalayan Göztepe,sol beki Ali Dere ile yollarını ayırdı. Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen Ali Dere ilk maçlarda adını ilk 11'e yazdırdı. İlk haftalarda düzenli forma giyen Ali Dere, ardından yedeğe çekildi. Özellikle kaptan İsmail Köybaşı'nın iyileşmesi ve mevkidaşı Yunus Emre'nin de form tutmasıyla hiç forma şansı bulamayan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılılarla vedalaştı. Oyuncunun, 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sarıyer'le prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Ali Dere, Sarıyer, Norveç, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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