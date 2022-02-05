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Göztepe, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Göztepe, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

05.02.2022 18:50
Göztepe, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki İzmir derbisinde yarın Altay'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabaka öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki İzmir derbisinde yarın Altay'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabaka öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 futbolcu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Satışa çıkan tüm biletlerin tükendiği Göztepe-Altay müsabakası yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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