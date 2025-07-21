Göztepe, Amin Cherni ile Anlaştı - Son Dakika
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Göztepe, Amin Cherni ile Anlaştı

21.07.2025 10:30
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Göztepe, Stade Laval'dan sol bek Amin Cherni ile her konuda anlaşarak transfer sürecini ilerletiyor.

Göztepe, Fransa Lig 2 ekiplerinden Stade Laval forması giyen 24 yaşındaki sol bek Amin Cherni ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, geçtiğimiz günlerde sağ bek Arda Okan Kurtulan, savunmacı Allan Godoi, orta saha Rhaldney ve golcü Janderson ile Ibrahim Sabra takviyelerini gerçekleştirdi. İzmir ekibi, şimdi de sol bek için Fransa Lig 2 ekiplerinden Stade Laval'da top koşturan Amin Cherni ile her konuda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncunun da sarı-kırmızılı ekibe gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, Fransız ekibiyle Göztepe arasındaki son detayların karara bağlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Sürecin olumlu bir şekilde ilerlemesi halinde Paris doğumlu Tunuslu futbolcu hafta içinde İzmir'e gelecek. Fransa Lig 2'de 62 maça çıkan Amin Cherni, 6 gol kaydetmeyi başardı.

Öte yandan ilk olarak 2023 yılında Tunus Milli Takımı'nın formasını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 3 maça çıktı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Futbol, Güncel, Fransa, izmir, Spor, Son Dakika

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